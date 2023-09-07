بسبب جرائم إلكترونية.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 11 روسيا

أفاد إخطار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 11 روسيا في إجراءات تتعلق بجرائم إلكترونية.

وفي آخر التطورات قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الخميس، إن الخطة الأمريكية لاستخدام أموال مصادرة خاصة برجال أعمال روس خاضعين لعقوبات لمساعدة أوكرانيا غير قانونية، مضيفا أن روسيا ستطعن على تلك الأفعال.

وأضاف بيسكوف أن بعض رجال الأعمال الروس طعنوا بالفعل على تحركات مماثلة في بلدان معينة خلصت المحاكم فيها إلى عدم قانونيتها.

ونددت روسيا، الأربعاء، بخطة أمريكية لتزويد أوكرانيا بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب ووصفتها بأنها “دليل على اللاإنسانية”.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن عبر تطبيق تيليجرام إن “قرار الإدارة بتزويد الأسلحة باليورانيوم المنضب هو دليل على اللاإنسانية”.

وتابعت “من الواضح أن واشنطن، ومن أجل فكرتها المتمثلة في إلحاق ’هزيمة استراتيجية’، مستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني وإنما أيضا للتخلص من أجيال بأكملها”.