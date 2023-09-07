الخميس 22 صفر 1445 ﻫ - 7 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب جرائم إلكترونية.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 11 روسيا

منذ 18 دقيقة
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

A A A
طباعة المقال

أفاد إخطار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 11 روسيا في إجراءات تتعلق بجرائم إلكترونية.

وفي آخر التطورات قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الخميس، إن الخطة الأمريكية لاستخدام أموال مصادرة خاصة برجال أعمال روس خاضعين لعقوبات لمساعدة أوكرانيا غير قانونية، مضيفا أن روسيا ستطعن على تلك الأفعال.

وأضاف بيسكوف أن بعض رجال الأعمال الروس طعنوا بالفعل على تحركات مماثلة في بلدان معينة خلصت المحاكم فيها إلى عدم قانونيتها.

ونددت روسيا، الأربعاء، بخطة أمريكية لتزويد أوكرانيا بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب ووصفتها بأنها “دليل على اللاإنسانية”.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن عبر تطبيق تيليجرام إن “قرار الإدارة بتزويد الأسلحة باليورانيوم المنضب هو دليل على اللاإنسانية”.

وتابعت “من الواضح أن واشنطن، ومن أجل فكرتها المتمثلة في إلحاق ’هزيمة استراتيجية’، مستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني وإنما أيضا للتخلص من أجيال بأكملها”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تركيا
تركيا.. ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 16.15 مليار دولار
قمة العشرين - أرشيفية
ألمانيا تؤيد انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين
عبد الرحيم دقلو
اشتباكات السودان
قائد قوات الدعم: العقوبات الأميركية "غير عادلة"

الأكثر قراءة

علم "حزب الله"
"حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
جبيل
فاجعة في جبيل.. رجل وامرأة مذبوحان في منتجع سياحيّ!
فيتامين د
7 أطعمة صحية يجب عليك تناولها لتجنب نقص "فيتامين د"