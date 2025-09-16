الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
بسبب حربها على غزة.. الاتحاد الأوروبي سيوافق غداً على فرض عقوبات جديدة على إسرائيل

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2025 1:58 مساءً
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إن مفوضي الاتحاد الأوروبي سيوافقون غدا الأربعاء على فرض عقوبات جديدة على إسرائيل بسبب حربها على غزة.

وقالت المتحدثة للصحفيين “سيتبنى المفوضون غدا حزمة من الإجراءات ضد إسرائيل.. على وجه التحديد، اقتراح بتعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية

وقال البرلمان الأوروبي في وقت سابق، إن على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وتعليق اتفاقات تجارة بين بروكسل وتل أبيب.

وصوّت البرلمان الأوروبي على نص قرار يدعم هذا الإجراء، بموافقة 305 نواب، مقابل معارضة 151 نائباً، وامتناع 122 آخرين.

كما يدعم هذا القرار اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتعليق جزئي للجوانب التجارية في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفق ما أورد موقع “بوليتيكو”.

وجاء القرار بعد يوم واحد من إعلان فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية ستقترح فرض عقوبات على “الوزراء المتطرفين” في إسرائيل، وتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.

كما يتضمن القرار مطلباً بإجراء تحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، “ومحاسبة جميع المسؤولين عنها”.

الاعتراف بدولة فلسطين

ودعا البرلمان الأوروبي حكومات التكتل إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل تحقيق حل الدولتين، كما “أدان بشدة عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة من جانب الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي تسبب في مجاعة في شمال القطاع”.

وخلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، قالت دير لاين، وسط تصفيق حار من النواب، إنه “لا يمكن للمجاعة التي صنعها الإنسان أن تكون سلاحاً في الحرب، من أجل الأطفال، ومن أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا”.

    المصدر :
  • رويترز

