بسبب حرب غزة.. دولة جديدة تُعلّق علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"

أعلنت حكومة بليز في أميركا الوسطى، أنّها علقت علاقاتها الدبلوماسية مع “إسرائيل” اليوم الثلاثاء.

وقد أوضحت الحكومة في بيان، أنّها استندت في قرارها تعليق العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل” إلى “قصف بلا تمييز ولا توقف في غزة”.

يأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استهدفت غارة محيط مجمع الشفاء الطبي، الذي لم تصل إليه أية مساعدات طبية أو غذائية، حيث يقيم نحو 5000 شخص داخل المجمع وسط شح كبير في الغذاء والدواء، بحسب “العربية”.

في وقت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 11 ألفًا و255، حتى أمس الإثنين، وأضافت أن من بين هؤلاء القتلى 4630 طفلًا و3130 امرأة و682 مسنًا، بينما بلغ عدد الإصابات نحو 29 ألفًا.