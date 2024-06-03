بسبب حرب غزة.. مطاعم "بريت مانغر" تتخلى عن خطط عملها بإسرائيل

قالت سلسلة مطاعم الشطائر والقهوة البريطانية (بريت إيه مانغر) إنها تخلت عن خطة لفتح فروع لها في إسرائيل، ملقية باللوم على قيود السفر المفروضة على الموظفين البريطانيين نتيجة للحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

كانت الشركة قد وقعت اتفاقا مع مجموعة فوكس غروب البريطانية وشركة يارزين سيلا جروب لخدمات الأغذية في ديسمبر\كانون الأول 2022 لتقديم علامة بريت في إسرائيل.

ويمثل القرار انتكاسة لمجموعة “فوكس ويزل” الإسرائيلية العملاقة للبيع بالتجزئة، والتي كانت تعتزم تقديم العلامة التجارية إلى السوق الإسرائيلية بحلول أواخر العام الجاري على ما ذكرت غلوبس.

وكشفت مجموعة “فوكس ويزل”، والتي تمتلك 80% من أسهم المشروع المخطط، إلى جانب حصة شركة “يارزين سيلا” البالغة 20%، أن “بريت مانغر” أنهت اتفاقية الامتياز بحجة “القوة القاهرة” بسبب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة والتوترات المرافقة لها، حسبما نقلت غلوبس.

وقالت غلوبس إن القرار يأتي أيضا بعد ضغوط كبيرة من المؤسسات المؤيدة لفلسطين، والتي هددت بمقاطعة “بريت إيه مانغر” إذا واصلت خططها للعمل في إسرائيل.

وتدير “بريت إيه مانغر”، المملوكة لشركة “جاب هولدينغز” ومقرها في لوكسمبورغ، أكثر من 600 فرع على مستوى العالم، منها حوالي 150 فرعا في المملكة المتحدة.

وتحظى العلامة التجارية بتقدير كبير لسندويتشاتها ووجباتها الخفيفة والسريعة والتزامها بالمكونات الطازجة، مما يجعلها المفضلة لدى المسافرين، خاصة في المملكة المتحدة مع وجود شبكتها الواسعة في لندن ومدن أخرى على ما ذكرته المنصة.