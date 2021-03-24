بسبب خطأ أمني.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن مواقع قواعد سرية

تسبب خطأ أمني للجيش الإسرائيلي بالكشف مواقع قواعد سرية تابعة له، حيث كان قد نشر خارطة تضم مواقع منشآت اختبارات فيروس كورونا، والتي كانت تضم مواقع قواعد الجيش.

ووفق ما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست، عن صحيفة هآرتس، فإن خطأ أمنيا تسببت به قيادة الجبهة الداخلية، إذ تضمنت الخارطة التي تم نشرها “قواعد استخباراتية وجوية وعسكرية” سرية، بما يشمل الأماكن التفصيلية وحدودها والأسماء العسكرية التي تطلق عليها.

وأزيلت الخارطة التي تشارك في إعدادها وزارة الصحة والجيش الإسرائيلي، بعدما تنبه المسؤولون للخطأ الفادح.

واعترف الجيش الإسرائيلي في رد على استفسارات “هآرتس” بالخطأ، وأكد أنه تم إزالته واستبدال الخارطة بنسخة لا تضم أية معلومات حساسة.

وهذه ليست أول حادثة لنشر معلومات حساسة تتعلق بالجيش الإسرائيلي، عن طريق الخطأ، إذ سبق أن وقعت حوادث مشابهة في 2012، عندما نشرت مقطعا رصدت فيها طائرة مسيرة عن بعد “درون” تابعة لحزب الله كانت تقوم بتصوير مواقع وجود صواريخ بالستية ومطارات، قبل أن تقوم بتحييدها وتدميرها.

وفي 2016 اضطر الجيش لحظر الوصول للعبة “بوكيمون بو” الإلكترونية حتى لا يتم استغلالها للوصول إلى القواعد العسكرية.