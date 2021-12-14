بسبب رفضهم تلقي لقاح ضد كورونا.. القوات الجوية الأمريكية تطرد 27 عسكريا

قامت القوات الجوية الأمريكية بتسريح 27 شخصا لرفضهم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، ما يجعلهم أول من يتم عزلهم بسبب عصيان أمر التلقيح.

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية، آن ستيفانيك، إن هؤلاء هم أول العسكريين الجويين يتم تسريحهم إداريا لأسباب تتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحة أن المسرحين كانوا جميعا في فترة التجنيد الأولى، لذا كانوا أصغر سنا وأقل رتبة.

وأوضحت أنه ليس من غير المألوف طرد أفراد الجيش من الخدمة لعصيان أمر، “ففي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، تم تسريح حوالي 1800 طيار بسبب عدم اتباع الأوامر”.

وطلبت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، من جميع أفراد الجيش، بما في ذلك الخدمة الفعلية والحرس الوطني والاحتياط، الحصول على اللقاح.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن، إن اللقاح ضروري للحفاظ على صحة القوات الأمريكية وقدرتها على الاستجابة لأزمة الأمن القومي.

يذكر أنه كان أمام أعضاء البحرية وسلاح مشاة البحرية حتى 28 نوفمبر للحصول على اللقاح، وأفراد الاحتياط لديهم حتى 28 ديسمبر. أما جنود الخدمة الفعلية في الجيش فلديهم حتى يوم الأربعاء، وأفراد الحرس الوطني للجيش والاحتياط لديهم أكبر وقت للتطعيم، حتى الموعد النهائي في 30 يونيو 2022.