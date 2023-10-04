بسبب سفينة مجهولة.. مقتل 3 صيادين فلبينيين في بحر الصين الجنوبي

قال خفر السواحل الفلبيني الأربعاء إن ثلاثة صيادين لقوا حتفهم بعد أن اصطدمت سفينة تجارية أجنبية مجهولة بقاربهم في أثناء عبور بحر الصين الجنوبي.

وأضاف خفر السواحل في بيان أن الحادث وقع يوم الاثنين 2\10\2023 بينما كان القارب يبحر على بعد 85 ميلا بحريا (157 كيلومترا) شمال غربي منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها. ونجا 11 فردا من الطاقم بعد غرق القارب.

وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة حول المنطقة بعد أن قالت الفلبين إنها أزالت حاجزا عائما بطول 300 متر أقامه خفر السواحل الصيني بالقرب من منطقة سكاربورو شول، وهي منطقة صيد غنية متنازع عليها.

وسيطرت الصين على منطقة المياه الضحلة الاستراتيجية في 2012 وحافظت على وجود مستمر لخفر السواحل وسفن الصيد هناك منذ ذلك الحين.

وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إن البلاد تحقق لتحديد ملابسات الحادث.

وأضاف عبر موقع إكس للتواصل الاجتماعي “نؤكد للضحايا وعائلاتهم والجميع أننا سنبذل قصارى جهدنا لمحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث البحري المؤسف”.

ولم يخض خفر السواحل في تفاصيل عن الحادث أو السفينة التي قال إنها صدمت الطاقم الفلبيني.