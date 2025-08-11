بسبب صور أوباما وبوش الأب والابن.. ترامب يثير الجدل مجدداً!

في خطوة أثارت الجدل، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات بخصوص صور سابقيه باراك أوباما وجورج بوش (الأب والابن).

وأمر ترامب بنقل صور الرؤساء السابقين من الأماكن العامة إلى منطقة خاصة داخل البيت الأبيض ممنوعة على الزوار.

وكشفت شبكة “سي إن إن” أن صورة أوباما – الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة – التي كانت معروضة عند مدخل البيت الأبيض، نقلت الآن إلى قمة السلم المؤدي إلى القسم السكني الخاص، وهي منطقة يقتصر الوصول إليها على العائلة الرئاسية وموظفي الخدمة السرية وعدد محدود جدا من الموظفين.

وتعكس هذه الخطوة التوترات المستمرة بين ترامب وأوباما، حيث اتهم الرئيس الحالي سلفه مؤخرا بـ”الخيانة العظمى” فيما يتعلق بتحقيقات التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية. كما تبرز الخلافات القديمة مع عائلة بوش، رغم حضور جورج بوش الابن وزوجته حفل تنصيب ترامب في يناير الماضي.

ومن المعروف أن ترامب يتابع شخصيا أدق تفاصيل التغييرات الداخلية في البيت الأبيض، حيث سبق أن استبدل موقع صورة أوباما في الردهة الرئيسية بلوحة تصور محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال حملته الانتخابية في بنسلفانيا.

يذكر أن البروتوكول المعتاد في البيت الأبيض يقضي بعرض صور الرؤساء السابقين في أماكن بارزة يستطيع زوار المبنى مشاهدتها، مما يجعل هذه الخطوة استثناء لافتا يخالف التقاليد المتبعة.