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بسبب غزو أوكرانيا.. أوبك تخفض توقعاتها للطلب على النفط في 2022

12 - أبريل - 2022
شعار منظمة أوبك

شعار منظمة أوبك

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خفضت أوبك اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 مشيرة إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام وعودة ظهور سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في الصين.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي سيرتفع 3.67 مليون برميل يوميا في 2022 بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

رغم ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من سبع سنوات مدفوعاً بالأزمة الأوكرانية، لاتزال مجموعة “أوبك بلس” التي تشكل دول عربية عمودها الفقري ترفض زيادة الإنتاج لخفض الأسعار.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 اليوم الثلاثاء (22 شباط/فبراير 2022) مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بنشر قواته في إقليمي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليين، ما زاد من المخاوف بشأن إمدادات النفط ودفع سعره لقرب مئة دولار للبرميل.

يشار إلى أن خام الأورال الروسي هو عنصر أساسي لمصافي التكرير في شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. ومن بين المشترين ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا وفنلندا وليتوانيا واليونان ورومانيا وتركيا وبلغاريا؛ وفقًا لشركة بلاتس.

ومع ذلك، فإن عددًا من المصافي الأوروبية، بما في ذلك نيست الفنلندية وبرييم السويدية، تبتعد الآن عن النفط الروسي وتبحث عن الإمدادات في أماكن أخرى.

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