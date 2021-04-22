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بسبب كورونا.. الإمارات تعلق جميع الرحلات من الهند

22 - أبريل - 2021
دولة الإمارات

دولة الإمارات

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، اليوم الخميس، عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند بسبب ارتفاع حادٍ في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد هناك.

وأضافت الهيئة على ”تويتر“ أن رحلات التوقف العارض في الإمارات في الطريق للهند ستستمر في العمل.

وقال البيان الصادر عن الهيئة:“تم تعليق جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية القادمة من جمهورية الهند، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند“.

وسجلت الهند حوالي 315 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة مسجلة رقمًا قياسيًا عالميًا مخيفًا، بينما يسود التوتر في المستشفيات التي تواجه نقصًا في الأكسجين والأسرَّة.

وكشفت الموجة الوبائية الثانية التي تنسب بشكل خاص إلى“طفرة مزدوجة“ للفيروس، وكذلك إلى التجمعات الكبيرة التي سهلت انتشار العدوى مرة أخرى، تدهور النظام الصحي الهندي.

وتحدثت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، عن 314 ألفًا، و835 إصابة جديدة في حصيلة يومية لم يسبق أن سجلت في أي بلد في العالم.

وبلغ مجموع الإصابات في الهند 15,9 مليون منذ بداية الوباء، وهي بذلك ثاني بلد في عدد الإصابات متقدمة على البرازيل، حيث أصيب 14,12 مليون شخص بكورونا.

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