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بسبب كورونا.. تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، الخميس، تأجيل موعد انعقاد الدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب لأسباب وقائية تتعلق بفيروس “كورونا”، واستجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة المشكلة بالأمر السامي برئاسة وزير الصحة التي أوصت بتأجيل الفعالية لما يترتب عليها من مخاطر صحية.

وأكدت وزارة الثقافة أن التأجيل جاء احترازياً وحرصاً على سلامة زوار المعرض والعاملين فيه من الجنسيات كافة.

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يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب كان من المقرر أن يقام في واجهة الرياض خلال المدة من 2 إلى 11 أبريل/نيسان المقبل.

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