السبت 13 شوال 1443 ﻫ - 14 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب كورونا… كندا تعلق عمل بعثتها العسكرية في أوكرانيا

17 - أبريل - 2021
الجيش الكندي

الجيش الكندي

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الدفاع الكندية أنها اضطرت إلى تعليق بعثتها العسكرية للتدريب في أوكرانيا مؤقتا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع بين أفرادها.

وأكدت المتحدثة باسم قيادة العمليات المشتركة الكندية، أليكسيا كرويزر، للصحفيين في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، خفض أو تعليق أنشطة البعثة العادية في أماكن التدريب، في مسعى للحد من تفشي العدوى.

وأشارت المتحدثة إلى أن العسكريين المصابين دخلوا الحجر الصحي، والعمل جار على متابعة المخالطين لهم مؤخرا.

ولم تكشف المتحدثة عن عدد المصابين بين أفراد البعثة العسكرية الكندية في أوكرانيا.

ويقدر تعداد بعثة التدريب الكندية في أوكرانيا بنحو 200 عسكري، وذلك بحسب CBC

    المزيد من أخبار العالم

    شعار منظمة أوبك
    أوبك توافق على زيادة إنتاج النفط بدءا من يونيو
    فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    “مريض جدا”.. تسجيل صوتي يكشف المرض الذي يعاني منه بوتين
    ميتش ماكونيل
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي يلتقي مع زيلينسكي في كييف

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    خبير اقتصادي يكشف عن مصير دولار السوق السوداء بعد الانتخابات!!
    دمار مدرعات روسية قرب دونباس
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    “فيديو” يوثق مجزرة للمدرعات الروسية خلال عبورها نهر “سيفيرسكي دونتس” قرب دونباس
    البطريرك الراعي
    الراعي من تلفزيون الشرعية في مواجهة “الاصبع والـ100 الف مقاتل”