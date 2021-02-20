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بسبب كورونا.. كندا تمدد إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة لمدة شهر

منذ 13 ساعة
كندا تفرض اجراءات للحد من تفشي كورونا

كندا تفرض اجراءات للحد من تفشي كورونا

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قررت الحكومة الكندية، الجمعة، تمديد إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة وكندا أمام جميع الرحلات غير الضرورية ، لمدة شهر واحد حتى 21 مارس.

وأعلن وزير السلامة العامة بيل بلير على تويتر إنه “تم تمديد قيود السفر غير الضروري مع الولايات المتحدة حتى 21 مارس 2021”.

وسيُسمح فقط بمواصلة التبادلات التجاريّة والرحلات التي تُعتبر أساسيّة.

وأغلقت الولايات المتحدة حدودها مع المكسيك وكندا في 20 و21 مارس الماضي على التوالي، ومذّاك يتمّ تجديد هذا القرار شهريّاً. ويأتي تمديد إغلاق الحدود في وقت تكافح فيه الدول الثلاث انتشار الجائحة.

ويبلغ طول الحدود بين الولايات المتحدة وكندا 8900 كيلومتر. وتبلغ قيمة مبادلات السلع والبضائع بين جانبي الحدود يوميا 2,4 مليار دولار.

واعتبارًا من يوم الاثنين، سيُطلب من جميع المسافرين إلى كندا عزل أنفسهم في فنادق عند الوصول في انتظار نتائج اختبار “بي سي آر” الإلزامي.

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