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بسبب كورونا… مصر تعلق جميع الإجازات للأطقم الطبية

منذ 23 ساعة
مصر كورونا

مصر كورونا

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اتخذت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الاثنين قراراً يقضي بتعليق إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة، بسبب الظروف التي يمر بها العالم من احتدام جائحة كورونا.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان كشف لوسائل إعلام مصرية عن إيقاف منح أو تجديد الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والإداريين وجميع العاملين بقطاع الصحة، ضمن خطة الوزارة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتابع أن الوزارة قررت أيضا إيقاف الإجازات غير الوجوبية، التي تشمل السفر للخارج، أو تحسين الدخل أو مرافقة الزوج، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي استعدادا لمواجهة الموجة الثانية للفيروس، وذلك بحسب RT.

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