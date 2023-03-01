بسبب كوفيد-19.. الصين تحذر اميركا من اي تلاعب سياسي في القضية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الأربعاء، أن الصين تعارض بشدة أي تلاعب سياسي في قضية أصل فيروس كورونا، ودعت الولايات المتحدة إلى احترام العلوم والحقائق والتوقف عن تسييس هذا الموضوع.

وفي إفادة صحافية، تعليقاً على تصريح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، كريستوفر راي، بأن الوباء نتج على الأرجح عن تسرب من مختبر في ووهان بالصين، فالت ماو نينغ “تعارض الصين بشدة أي شكل من أشكال التلاعب السياسي بحجة العثور على مصدر فيروس كورونا”، مضيفة: “ندعو الجانب الأميركي إلى احترام العلوم والحقائق، والتوقف عن تسييس قضية أصل فيروس كورونا”.

وفي وقت سابق، قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) كريستوفر راي إن تقييما أجراه المكتب خلص إلى أن تسريبا من مختبر في ووهان بالصين كان على الأرجح سببا في تفشي وباء كوفيد-19.

وقال راي لتلفزيون فوكس نيوز الليلة الماضية “خلص تقييم أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي منذ فترة طويلة إلى أن منشأ الوباء هو على الأرجح حادثة محتملة في مختبر في ووهان”.

جاءت تصريحات راي في أعقاب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد والذي ذكر أن تقييما ليس مبنيا على قدر كبير من الثقة لوزارة الطاقة الأميركية قال إن الوباء نتج عن تسريب غير مقصود من مختبر صيني.

وورد في تقرير الصحيفة أن أربع وكالات أميركية أخرى، بالإضافة إلى لجنة مخابرات وطنية لا تزال تعتقد أن الوباء انتقل على الأرجح بشكل طبيعي، ولم تتخذ وكالتان قرارا بعد في هذا الشأن.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض يوم الاثنين إن الحكومة الأميركية لم تصل إلى نتيجة قاطعة وتوافق في الآراء بشأن منشأ الوباء.

وعندما سئلت وزارة الخارجية الصينية عن تقرير “وول ستريت جورنال” والذي أكدته وسائل إعلام أميركية أخرى، أشارت الوزارة إلى تقرير مشترك أصدرته منظمة الصحة العالمية وبكين يتحدث عن أسباب طبيعية للوباء وليس تسريبا من مختبر.

وقال راي إنه لا يستطيع الإدلاء بمزيد من المعلومات حول تقييم المكتب نظرا لسريتها.

واتهم الحكومة الصينية “ببذل قصارى جهدها لمحاولة “إفشال” جهود الولايات المتحدة وغيرها لمعرفة المزيد عن أصل الوباء و”التشويش عليها”.