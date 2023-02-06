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بسبب مافيا المخدرات.. رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي ينقل أسرته خارج البلاد!

منذ 38 دقيقة
الشرطة الكولومبية

الشرطة الكولومبية

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أعلن رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي، روي باريرا، أنه اضطر إلى إيواء أسرته خارج البلاد على أثر تلقيها تهديدات بالقتل، في خضم نقاش وطني حول المفاوضات الجارية مع تجار المخدرات.

وكتب السناتور باريرا (يسار الوسط) تغريدة على تويتر أرفقها بصورة “في المطار، أودع آخر أبنائي الذي يغادر البلاد مع جميع إخوته وأخواته لأسباب أمنية”.

وقال “عائلتي كلها خارج البلاد… إنهم يهدرون وقتهم بهذه التهديدات بالقتل”، شاكرا للقضاء تعرفه إلى أحد مطلقي هذه التهديدات والتصرف معه “بالشكل المناسب”.

وأضاف “الآن أشعر بهدوء أكبر يمكّنني من تأكيد موقفي ضد تجار المخدرات في هذا البلد: يجب إحالتهم على القضاء العادي” وليس على المحكمة الخاصة من أجل السلام.

باريرا شخصية مؤثرة في السلطة اليسارية الجديدة، وهو من المخضرمين في السياسة الكولومبية وأدى دورا رئيسيا في تشكيل الغالبية البرلمانية الحالية التي تدعم الرئيس غوستافو بيترو.

وفي الأيام الأخيرة، كان قد ألمح إلى معارضته المقترحات المفرطة في السخاء في إطار المفاوضات مع تجار المخدرات.

وتشهد كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم حربا داخلية معقدة منذ نحو ستين عاما، أدّت إلى مقتل وفقدان وتشريد أكثر من تسعة ملايين شخص من العصابات اليسارية والقوات شبه العسكرية اليمينية وتجار المخدرات وقوات الأمن.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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