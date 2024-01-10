بسبب مخاوف أمنية.. الصحة العالمية تلغي مهمة مساعدات طبية إلى غزة

ألغت منظمة الصحة العالمية مهمة مساعدات طبية أخرى لقطاع غزة كانت مقررة الأربعاء بسبب مخاوف أمنية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن المهمة الملغاة هي سادس مهمة لشمال غزة تلغيها المنظمة، نظرا لعدم الموافقة على طلبات زيارة، فضلا عن عدم تقديم تطمينات أمنية منذ آخر زيارة يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف إن “القصف المكثف والقيود على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية وشركائنا الوصول إلى المحتاجين.. ندعو إسرائيل إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية”.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 23 ألفا و357 شهيدا، وعدد المصابين إلى 59 ألفا و410 جرحى.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، خلال الساعات الـ24 الماضية، 14 مجزرة بحق عائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 147 فلسطينيا، وإصابة 243 آخرين.

وأشارت إلى أن هذه الإحصائية تشمل من وصل إلى المستشفيات، في وقت لا يزال فيه ضحايا آخرون تحت الركام وفي الطرقات، من دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدوانا داميا على غزة، استباحت فيه المدنيين ومنازلهم، ودمرت مساحات واسعة من القطاع، وشردت 90% من سكانه.