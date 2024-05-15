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بسبب منشور.. استخبارات الجيش السوداني تعتقل صحفيا!

منذ 32 دقيقة
جنود من الجيش السوداني عند نقطة تفتيش

جنود من الجيش السوداني عند نقطة تفتيش

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اعتقلت الاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة السودانية الصحفي صديق دلاي في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق، يوم الاثنين الماضي، بحسب نقابة الصحفيين السودانيين، فيما رجحت مصادر إعلامية، أن سبب اعتقاله يعود إلى ما نشره، بشأن مقتل قريب له في معتقلات الاستخبارات العسكرية داخل منطقة العزازي في ولاية الجزيرة.

وقُتل رئيس حزب المؤتمر السوداني صلاح الدين الطيب، (قريب دلاي) داخل معتقلات الاستخبارات العسكرية؛ نتيجة التعذيب الذي تعرض له.

وجرى اعتقال الطيب من منزله، معصوب العينين ومقيد اليدين ووُضعت قطعة قماش في فمه، أمام أسرته، بصورة مهينة، وفقا للنقابة.

ودانت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اعتقال دلاي، محمّلة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش، مسؤولية أمنه وسلامته، كما طالبت بإطلاق سراحه فورًا دون قيد أو شرط.

وأكد البيان، أن حالة حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير في البلاد، تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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