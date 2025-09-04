بسبب نشر الحرس الوطني فيها.. دعوى قضائية ضد إدارة ترامب

رفعت واشنطن العاصمة دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بسبب نشر قوات من الحرس الوطني فيها، في خطوة من المرجح أن تزيد التوتر بين الرئيس الجمهوري وزعماء المدينة الديمقراطيين.

وتسعى الدعوى القضائية، التي رفعها المدعي العام لولاية واشنطن برايان شوالب في المحكمة الاتحادية، إلى الحصول على أمر قضائي بمنع نشر القوات على أساس أنه أمر مخالف للدستور وينتهك العديد من القوانين الاتحادية.

وقد تؤدي الدعوى القضائية أيضا إلى توبيخ قضائي آخر لمحاولة ترامب توسيع دور الجيش على الأراضي الأمريكية، بعد حكم صدر هذا الأسبوع يفيد بأن استخدامه للقوات لمحاربة الجريمة في كاليفورنيا كان غير قانوني.

وقال شوالب في منشور على موقع إكس “لا ينبغي للجنود المسلحين مراقبة المواطنين الأمريكيين على الأراضي الأمريكية”.

وأضاف “الاحتلال العسكري القسري لمقاطعة كولومبيا ينتهك استقلالنا المحلي وحرياتنا الأساسية. يجب وضع نهاية لهذا”.

ونشر ترامب الشهر الماضي قوات الحرس الوطني في واشنطن قائلا إنها “ستعيد إرساء القانون والنظام والسلامة العامة”. كما وضع ترامب إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الاتحادية المباشرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون إن الرئيس لم يخرج عن سلطته القانونية بنشر القوات لحماية الأصول الاتحادية والمساعدة في إنفاذ القانون.