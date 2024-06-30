بسبب نفاذ الوقود.. الصحة بغزة تحذر من توقف المستشفيات عن العمل خلال 48 ساعة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد 30 حزيران/يونيو 2024، من توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين خلال 48 ساعة عن العمل.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ذلك نتيجة نفاذ الوقود اللازم لعمل المولدات بالرغم من الإجراءات القاسية والتقشفية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة في ظل عدم توريد الكميات اللازمة للتشغيل.

وتناشد وزارة الصحة كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.