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بسبب نفقات الحرب.. ارتفاع عجز ميزانية إسرائيل خلال أكتوبر

منذ 16 دقيقة
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال

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قالت وزارة المالية الأربعاء إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيقل (ستة مليارات دولار)‭‭ ‬‬في أكتوبر\تشرين الأول، وأرجعت هذا إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وأضافت أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر\تشرين الأول إلى 2.6 بالمئة مقابل 1.5 بالمئة في سبتمبر\أيلول.

وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات 15.2 بالمئة الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وكان العجز في سبتمبر\أيلول عند 4.6 مليار وفي أكتوبر\تشرين الأول من عام 2022 عند 3.1 مليار.

    المصدر :
  • رويترز

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