بسبب هجمات أوكرانية.. تراجع إنتاج الوقود الروسي في أبريل

نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن مصادر السبت القول إن منتجي النفط الروس خفضوا إنتاج الوقود في أبريل\نيسان مقارنة بالشهر نفسه قبل عام بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إن إنتاج البنزين عالي الأوكتان انخفض في الفترة من أول أبريل\نيسان إلى 23 من الشهر نفسه 0.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 2.57 مليون طن. ومنذ بداية العام، تراجع الإنتاج 0.6 بالمئة ليصل إلى 13.08 مليون طن.

وذكرت كوميرسانت أن المصافي خفضت إنتاج وقود الديزل على أساس سنوي 2.8 بالمئة في فترة 23 يوما من أول أبريل\نيسان إلى 5.06 مليون طن، وقلصت الإنتاج 1.5 بالمئة منذ بداية العام إلى 25.96 مليون طن.

وقالت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية (روستات) الأربعاء إن إنتاج الديزل والبنزين تراجع في الربع الأول.