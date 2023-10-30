الأثنين 15 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 30 أكتوبر 2023 |
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بسبب هجمات روسيا.. صادرات الحبوب الأوكرانيّة تتراجع إلى النصف

منذ 47 ثانية
ميناء إسماعيل الأوكراني

ميناء إسماعيل الأوكراني - أرشيفية

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أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الإثنين، أن صادرات الحبوب في أكتوبر/ تشرين الأول انخفضت إلى النصف تقريبًا على أساس سنوي إلى 2.15 مليون طن من 4.22 مليون طن.

وقالت الوزارة إن أوكرانيا صدرت إجمالي 8.9 مليون طن من الحبوب في موسم 2023-2024 الذي يمتد من يوليو/ ‬‬تموز إلى يونيو/ حزيران، انخفاضًا من 12.9 مليون طن في موسم 2022-2023.

وشملت الصادرات هذا الموسم 4.5 مليون طن من القمح و3.6 مليون طن من الذرة و679 ألف طن من الشعير. وفي الفترة نفسها من الموسم الماضي صدرت أوكرانيا 4.9 مليون طن من القمح و6.8 مليون طن من الذرة و1.09 مليون طن من الشعير.

وفي حين لم تقدم الوزارة تفسيرًا للانخفاض، قالت نقابات التجار والمزارعين إنّ إغلاق الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، وشن روسيا هجمات على الموانئ المطلة على نهر الدانوب، هما السببان الرئيسيان لانخفاض الصادرات.

وتقوم أوكرانيا عادة بشحن معظم صادراتها عبر موانئها على البحر الأسود.

وانهار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا سمح بهذه الصادرات في يوليو/ تموز عندما انسحبت روسيا منه، قائلة إن طلبها برفع العقوبات عن صادراتها من الحبوب والأسمدة لم يتم تلبيته.

    المصدر :
  • رويترز

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