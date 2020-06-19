بسبب هذه الصورة.. موقع فيسبوك يسحب إعلانات لحملة ترامب الانتخابية

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سحب موقع فيسبوك إعلانات نشرتها الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تهاجم اليسار المتطرف وتظهر مثلثا أحمر مقلوبا، الرمز الذي كان يستخدمه النازيون للإشارة إلى سجناء سياسيين في معسكرات الاعتقال.

وقال متحدث باسم منصة التواصل الاجتماعي العملاقة الخميس، “سحبنا هذه المنشورات والإعلانات لأنّها تنتهك قواعدنا بشأن (خطاب) الكراهية”.

وكانت صحيفة واشنطن أشارت بداية إلى هذه المضامين الإشكالية المنشورة في فيسبوك وتتضمن المثلث الأحمر، قبل أن تسحبها المنصة.

وقال مدير قواعد الأمن السيبراني لدى فيسبوك ناتانييل غليشر رداً على أسئلة في الكونغرس الأميركي الخميس بشأن مقال واشنطن بوست، “نحن لا نسمح (بنشر) رموز تمثل منظمات بغيضة أو أيديولوجيات كراهية ما لم يكن ذلك لإدانتها”.

وكان النازيون يضعون هذا الرمز على المعتقلين السياسيين اليساريين.

ويهاجم المنشور “حشود جماعات اليسار المتطرف الخطيرة” ويدعو المدونين إلى التوقيع على عريضة ضد “انتيفا” أو المناهضين للفاشية الذين سبق للرئيس الأميركي أن اتهمهم من دون ادلة بالتسبب بأضرار مادية خلال التظاهرات الأخيرة المناهضة لعنف الشرطة.

ويأتي ذلك قبل نحو 140 يوما على الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويتيح فيسبوك الإعلانات ذات الطابع السياسي ويرفض إخضاع تصريحات المرشحين والنواب إلى نظامه الخاص للتحقق من الوقائع. غير أنّها تخضع إلى القواعد العامة المتعلقة بالإرهاب، تمجيد العنف أو حتى المعلومات المضللة حول عمليات انتخابية.