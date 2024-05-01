بشار الأسد يعلن فصل حزب البعث الحاكم عن السلطة في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد توجيهاته لبدء العمل على فصل حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم عن السلطة في سوريا.

ووفقاً لما نشرته المستشارة في رئاسة الجمهورية السورية، لونا الشبل، على صفحتها على فيسبوك، سيتم أيضاً إخراج حزب البعث من مؤسسات الدولة في سوريا ضمن قانون الأحزاب.

يشار إلى أن حزب البعث هيمن على الحكم في سوريا منذ عام 1963، إلى أن قام حافظ الأسد في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1970 بحركة انقلابية داخل الحزب سميت بحركة تصحيحية تسلم على إثرها قيادة الحزب.

منذ تأسيسه عقد الحزب قرابة عشرين مؤتمرا قوميا عاديا واستثنائيا، آخرها كان عام 2005، وقد اتبع الأسلوب الشيوعي في التنظيم بشكل جعله أقرب ما يكون إلى تنظيم أمني منه إلى تنظيم سياسي، خاصة بعد عام 1980 في ظل هيمنته على كل مفاصل السلطة والدولة. لم تفلح دعوات واجتماعات من داخله لأجل تطوير الحزب، وإعادة صياغة علاقته بالسلطة.

وقد تأسس حزب البعث العربي الاشتراكي السوري أول مرة تحت اسم حركة البعث العربي في أبريل/نيسان 1947 في دمشق، وبعد اندماج الحزب العربي الاشتراكي في حركة البعث العربي، تحول اسمه إلى حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1952. ويشكل المؤتمر القومي أعلى سلطة داخله، وتمثل اللجنة المركزية الهيئة التنفيذية بقيادة الأمين العام بشار الأسد.