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بشكل طفيف.. البنك الدولي يعدل توقعاته بشأن نمو العالمي خلال 2023

منذ 37 دقيقة
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس

رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس

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قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الاثنين إن البنك عدل توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 ورفعه بقدر قليل إلى اثنين بالمئة مقارنة بتوقعات في يناير\كانون الثاني بلغت 1.7 بالمئة.

لكنه أضاف أن التباطؤ الناجم عن النمو الأقوى في 2022 سيزيد من أزمة الديون في الدول النامية.

وذكر مالباس في إفادة إعلامية أن رفع معدل النمو المتوقع يرجع إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق التي كانت تفرضها للحد من تفشي كوفيد-19 وثبات معدل النمو المتوقع للعام الحالي عند 5.1 بالمئة.

كما جاء أداء الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة أفضل قليلا مما توقعه البنك الدولي في يناير\كانون الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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