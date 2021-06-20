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بشكل مفاجئ.. توقف مفاعل بوشهر النووي الإيراني لأسباب مجهولة!

20 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2021 8:52 مساءً
جانب من مفاعل بوشهر الإيراني -أرشيفية

جانب من مفاعل بوشهر الإيراني -أرشيفية

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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن أوامر حكومية بإغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارئ.

وقال غلام علي رخشانيمهر، المسؤول في شركة الطاقة الكهربائية الحكومية الإيرانية، في برنامج حواري إن “إغلاق محطة بوشهر بدأ السبت، وسيستمر ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام”.

وأشار رخشانيمهر إلى إمكانية حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.

;lh لم يدل رخشانيمهر بتفاصيل، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن إغلاق طارئ للمحطة الواقعة في مدينة بوشهر الساحلية جنوبي البلاد.

وكان المسؤول النووي محمود جعفري قد ذكر في مارس الماضي أن المحطة قد تتوقف عن العمل، لعدم قدرة إيران على شراء قطع غيار ومعدات لها من روسيا بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة في 2018.

يذكر أن صيانة وتشغيل مفاعل بوشهر للطاقة النووية مرتبط بتوفير العملة الأجنبية وتحويلها لشراء الخدمات والقطع المطلوبة.

وبدأ بناء محطة بوشهر للطاقة النووية قبل ثورة 1979، بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، وبعد الثورة تعاقدت إيران مع شركة “روس أتوم” الروسية لإكمال المحطة.

 

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