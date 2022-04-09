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بشكل مفاجئ.. رئيس وزراء بريطانيا يزور زلنسكي في كييف

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2022 5:42 مساءً
رئيس وزراء بريطانيا جونسون مع الرئيس الاوكراني

رئيس وزراء بريطانيا جونسون مع الرئيس الاوكراني

ديلي ميل
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بشكل مفاجئ، سافر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الى العاصمة الاوكرانية كييف للقاء الرئيس الاوكراني فولوديمير زلنسكي، في زيارة لم يُعلَن عنها.

وفي صورة نشرتها سفارة اوكرانيا في بريطانيا على موقع تويتر، ظهر الثنائي يجلسان الى طاولة في العاصمة كييف، ويظهر علما البلدين بجانبهما.

وأرفقت السفارة الصورة بكلمة: “مفاجأة”.

“زيارة بوريس جونسون الى كييف بدأت للتو، بلقاء وجه بوجه مع الرئيس زلنسكي” قال مسؤول اوكراني على فيسبوك ناشرًا الصورة نفسها التي نشرتها السفارة الأوكرانية.

والشهر الماضي، عُلم ان رئيس الوزراء البريطاني طلب من المسؤولين ترتيب زيارة الى العاصمة الأوكرانية لعقد محادثات مع زلنسكي. غير ان المسؤولين الاوكران، وقتذاك، أعربوا عن قلقهم من احتمال ان يسافر جونسون الى منطقة حرب.

وقال احد المصادر: “بعيدا عن المخاوف الأمنية، والتي تعتبر محقة، السؤال هو هل هناك اي شي اضافي يمكن تحقيقه من خلال الزيارة الشخصية، او ان الزيارة هي فقط للتعبير عن التضامن؟”.

وفي تصريح للرئيس الاوكراني في وقت سابق اليوم، أكّد ان اوكرانيا لا تزال مستعدة لمواصلة المفاوضات مع موسكو، والتي علّقت منذ اكتشاف المجازر في مدينة بوتشا ومناطق أخرى قرب كييف.

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