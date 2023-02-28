بشكل مفاجئ.. شركة كريم توقف عملياتها في قطر

أعلنت شركة كريم لحجز سيارات الأجرة في الشرق الأوسط التابعة لشركة أوبر تكنولوجيز، في رسالة بعثت بها إلى عملائها في قطر، وقف عملياتها داخل الدولة الخليجية اعتبارا من، الثلاثاء.

جاء الإعلان المفاجئ بعد شهرين من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عندما كانت السيارات التي تحمل علامة كريم جزءا من خطط البطولة الرسمية لنقل المشجعين الزائرين، إلى جانب سيارات من أوبر وشركة مواصلات (كروه) المحلية.

وقالت الشركة في رسالتها أمس الاثنين للعملاء “لسوء الحظ لن تستمر خدمات حجز الرحلات من كريم في قطر اعتبارا من 28 فبراير شباط 2023″، مع طمأنة من لهم رصيد في حساباتهم الخاصة بخدمة كريم برد الرصيد كاملا بحلول 15 مارس آذار.

ولم تقدم رسالة كريم أي تفسير لسبب توقف الشركة عن العمل، ولم ترد الشركة على طلب من رويترز للتعليق.

واستحوذت أوبر تكنولوجيز على شركة كريم في عام 2019 مقابل 3.1 مليار دولار، مما منح الشركة الأمريكية الهيمنة على السوق في أنحاء الشرق الأوسط وباكستان.

وأحجمت أوبر أيضا عن التعليق على سبب توقف كريم عن العمل في قطر، لكنها قالت في رسالة عبر واتساب لرويترز إن لجنة حماية المنافسة في قطر لم تمنح الموافقة التنظيمية لعملية الاستحواذ في البلاد، وبالتالي لم يتم إكمال بيع أعمال كريم في قطر.

وجاء في رسالة أوبر “بينما تم الحصول على الموافقات التنظيمية في دول أخرى، للأسف لم يحدث هذا في قطر”.

ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي القطري حتى الآن على طلب رويترز للتعليق.

وتقتصر خدمات كريم في قطر على حجز سيارات الأجرة، بخلاف أسواق كبرى في الشرق الأوسط مثل الإمارات حيث تقدم الشركة مجموعة من الخدمات عبر تطبيقها مثل توصيل الطعام والمدفوعات الرقمية وخدمات البريد السريع.

ويقدم تطبيق أوبر للهواتف الذكية خدمات حجز سيارات الأجرة في قطر، واستمر في العمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء.