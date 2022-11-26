بشكل مفاجئ.. وفاة وزير خارجية روسيا البيضاء عن 64 عاما

ذكرت وكالة أنباء بيلتا الرسمية في روسيا البيضاء (السبت 26-11-2022) أن وزير الخارجية فلاديمير ماكي الذي شغل منصبه منذ عام 2012 توفي عن 64 عاما.

وقالت بيلتا “توفي وزير الخارجية فلاديمير ماكي فجأة”.

وحضر مؤتمر منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري لعدة دول سوفيتية سابقة، في يريفان الأسبوع الماضي وكان من المقرر أن يلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين.

وقبل الانتخابات الرئاسية والاحتجاجات واسعة النطاق المناهضة للحكومة في روسيا البيضاء في 2020، كان ماكي أحد المبادرين بجهود تحسين علاقات بلده مع الغرب وانتقد روسيا.

ولكنه غير موقفه بشكل مفاجئ بعد بدء الاحتجاجات، وقال إنها حدثت بإيعاز عملاء غربيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على تيليغرام “نحن في حالة صدمة من أنباء وفاة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية روسيا البيضاء فلاديمير ماكي. وستُنشر التعازي الرسمية قريبا”.