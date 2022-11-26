السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بشكل مفاجئ.. وفاة وزير خارجية روسيا البيضاء عن 64 عاما

منذ 11 دقيقة
فلاديمير ماكي

فلاديمير ماكي

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة أنباء بيلتا الرسمية في روسيا البيضاء (السبت 26-11-2022) أن وزير الخارجية فلاديمير ماكي الذي شغل منصبه منذ عام 2012 توفي عن 64 عاما.

وقالت بيلتا “توفي وزير الخارجية فلاديمير ماكي فجأة”.

وحضر مؤتمر منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري لعدة دول سوفيتية سابقة، في يريفان الأسبوع الماضي وكان من المقرر أن يلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين.

وقبل الانتخابات الرئاسية والاحتجاجات واسعة النطاق المناهضة للحكومة في روسيا البيضاء في 2020، كان ماكي أحد المبادرين بجهود تحسين علاقات بلده مع الغرب وانتقد روسيا.

ولكنه غير موقفه بشكل مفاجئ بعد بدء الاحتجاجات، وقال إنها حدثت بإيعاز عملاء غربيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على تيليغرام “نحن في حالة صدمة من أنباء وفاة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية روسيا البيضاء فلاديمير ماكي. وستُنشر التعازي الرسمية قريبا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تحذير بريطاني.. روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا
علم تايوان
رئيسة تايوان تستقيل من رئاسة الحزب الحاكم بعد نتائج انتخابات هزيلة
شعار شركة هواوي
مخاطر أمنية.. أمريكا تحظر بيع معدات شركتي "هواوي وزد تي آي" الصينيتين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كأس العالم قطر ٢٢
فيديو لمشجع أمريكي يكشف الحقائق.. "هذا ما شاهدته في قطر"
فرقة ميّاس
بالفيديو: ميّاس تشعل تيك توك على أنغام "توكو تاكا"
دار القضاء العالي في مصر
فضحية مدوية.. فيديو "جنسي" لمسؤول رياضي مصري والقضاء يتحرك