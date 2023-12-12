بصاروخ "كروز".. هجوم حوثيّ جديد يستهدف ناقلة في باب المندب!

من هجوم حوثي سابق على سفينة في باب المندب (أرشيفية - رويترز)

أعلن مسؤولان دفاعيان أميركيان لرويترز، أنّ صاروخ كروز بريًا أطلق من منطقة يمنية يسيطر عليها الحوثيون أصاب ناقلة تجارية، مما تسبب في حريق وأضرار لكن لم تقع خسائر بشرية.

وقال أحد المسؤولين إنّ الهجوم على الناقلة ستريندا وقع على بعد حوالي 60 ميلًا بحريًا (111 كيلومترا) من شمال مضيق باب المندب في حوالي الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش. وقال المسؤولان إن المدمرة التابعة للبحرية الأميركية ماسون هناك وتقدم المساعدة.

وقال المسؤول الثاني إن ستريندا تحركت من دون مساعدة في الساعات التي أعقبت الهجوم.

وترفع ناقلة الكيماويات علم النرويج، ولم يتسن التواصل حتى الآن مع الشركة النرويجية التي تملكها موينكل كيميكال تانكرز أو شركة هاسنا تانكرز التي تشغلها للتعليق خارج ساعات العمل.

هذا وتدخل الحوثيون في اليمن في الصراع الذي تسربت تبعاته في أنحاء الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، إذ هاجموا سفنًا في ممرات ملاحية حيوية وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ على “إسرائيل” نفسها، تضامنًا مع غزة.

وقال الحوثيون يوم السبت إنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسياتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وأظهرت بيانات من شركة كبلر لتتبع السفن أن ستريندا تحمل زيوتًا نباتيًا ووقودًا حيويًا من ماليزيا، وكانت متجهة إلى البندقية في إيطاليا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستريندا لها أي علاقات مع إسرائيل.

وتقول جماعة الحوثي إنّ هجماتها هي إظهار الدعم للفلسطينيين وتعهدت بمواصلتها حتى يوقف الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة الواقع على بعد أكثر من ألف ميل من صنعاء.

وخلال الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول، تعرضت ثلاث سفن تجارية لهجوم في المياه الدولية، مما دفع مدمرة تابعة للبحرية الأميركية إلى التدخل.

كما استولى الحوثيون الشهر الماضي على سفينة شحن ذات ملكية بريطانية وكانت لها صلات بشركة إسرائيلية.

وأدانت الولايات المتحدة وبريطانيا الهجمات على السفن وألقتا باللوم على إيران لدورها في دعم الحوثيين. فيما تقول طهران إنّ حلفاءها يتخذون قراراتهم بشكل مستقل.

بينما طالبت السعودية الولايات المتحدة بضبط النفس في الرد على الهجمات.