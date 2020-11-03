بصفقة تبلغ 600 مليون دولار.. أمريكا تبيع 4 مسيرات ( إم-كيو-9) إلى تايوان

أعلنت الولايات المتّحدة الثلاثاء أنّها وافقت على بيع تايوان أربع طائرات مسيّرة مسلّحة من طراز إم-كيو-9 ريبر، في صفقة تبلغ قيمتها 600 مليون دولار وترمي لتعزيز القدرات الدفاعية للجزيرة في مواجهة التهديدات الصينية المتعاظمة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ هذه الصفقة التي ستثير حتماً غضب بكين تصبّ في إطار “الجهود المتواصلة لتايوان لتحديث قوّاتها المسلّحة والحفاظ على قدرات دفاعية ذات صدقية” وتعزّز الاستقرار السياسي والتوازن العسكري في شرق آسيا.

هي طائرة بدون طيار كانت تسمى من قبل بريداتور بي Predator B تنتجها شركة جنرال اتوميكس الأمريكية. وهي مصممة على أساس إم كيو-1 بريداتور ولكنها أكبر منها كثيرا بغرض استخدامها أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال. وهي تستخدم في سلاح طيران الولايات المتحدة وفي سلاح طيران المملكة المتحدة في ضرب مواقع في أفغانستان.

يشار إلى أن شركة جنيرال أتوميكس عام 2000 بتطوير طائرتها بدون طيار من نوع إم كيو-1 بريداتور لتصبح أكبر وأشد قدرة على حمل القذائف واستخدامها في حرب أفغانستان. وكان أول طيران لها في 2 فبراير 2001، ويحركها محرك توربو قدرته 900 حصان (670 كيلووات).

وقامت الولايات المتحدة بتدشين أول سرب من هذه الطائرة من نوع ريبر (سرب هجومي 42) في قاعدة كريخ للقوات الجوية ب نيفادا عام 2006. وتمتلك القوات الجوية الأمريكية 28 طائرة من هذا النوع (عام 2011)، ومن المنتظر زيادة عددهم إلى نحو 90 طائرة خلال السنوات القادمة. كما يعمل في سلاح الطيران الأمريكي نحو 200 طائرة بدون طيار من نوع “بريداتور”.

ويبلغ وزن الطائرة نحو 5 طن وتستطيع حمل صواريخ موجهة وقنابل بوزن 7و1 طن، وهي تعمل على مدي 3000 كيلومتر. يبلغ ثمن الطائرة 5و11 مليون دولار أمريكي.

يُعتقد أنه تم استخدامها في الهجوم على مطار بغداد الدولي في عام 2020، وهي العملية المعروفة باسم البرق الازرق، حيث تم اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقتل أبو مهدي المهندس نائب هيئة الحشد الشعبي السابق.