الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بصواريخ “نبتون” المحلية.. أوكرانيا تضرب منشآت طاقة روسية حيوية في عمق أوريول

منذ ساعتين
البحرية الأوكرانية

البحرية الأوكرانية

A A A
طباعة المقال

أعلنت البحرية الأوكرانية اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة صاروخية دقيقة استهدفت محطة طاقة حرارية في منطقة أوريول الروسية، إضافة إلى محطة كهربائية فرعية في بلدة نوفوبريانسك، باستخدام صواريخ كروز محلية الصنع من طراز “نبتون”.

وقالت البحرية في بيان عبر تطبيق تيليغرام:

“كان المرفقان يزودان المؤسسات العسكرية في المنطقة بالطاقة، لذا فإن تدميرهما يشكل ضربة قوية للخدمات اللوجستية للروس.”

 

وتكتسب هذه الضربة أهمية خاصة، إذ تشير إلى استمرار توسع أوكرانيا في استهداف البنية التحتية العسكرية الحيوية داخل العمق الروسي، بعدما كانت تعتمد في الغالب على الطائرات المسيّرة لتنفيذ هجمات من هذا النوع خلال الفترة الماضية.

ورغم أن الطائرات المسيّرة لعبت دوراً محورياً في الهجمات عبر الحدود، تسعى كييف إلى تعزيز قدراتها الصاروخية من خلال تطوير منظومات محلية الصنع، وعلى رأسها صاروخ “نبتون” الذي تم تعديله لاستخدامات تتجاوز دوره الأساسي كسلاح مخصص لضرب السفن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بوسيدون النووي
بوسيدون النووي.. سلاح يوم القيامة الروسي الذي يصنع تسونامي مدمر!"
علم الولايات المتحدة مرفوع على سارية علم جديدة مثبتة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن
واشنطن تجهّز للضربة.. أهداف عسكرية في فنزويلا تحت المجهر
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
واشنطن تستأنف التجارب النووية بعد 33 عامًا من التجميد

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
الولايات المتحدة - لبنان
واشنطن: لبنان أضاع الفرصة ونستعدّ للأسوأ!
الأمير أندرو . رويترز
الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله