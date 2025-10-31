بصواريخ “نبتون” المحلية.. أوكرانيا تضرب منشآت طاقة روسية حيوية في عمق أوريول

أعلنت البحرية الأوكرانية اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة صاروخية دقيقة استهدفت محطة طاقة حرارية في منطقة أوريول الروسية، إضافة إلى محطة كهربائية فرعية في بلدة نوفوبريانسك، باستخدام صواريخ كروز محلية الصنع من طراز “نبتون”.

وقالت البحرية في بيان عبر تطبيق تيليغرام:

“كان المرفقان يزودان المؤسسات العسكرية في المنطقة بالطاقة، لذا فإن تدميرهما يشكل ضربة قوية للخدمات اللوجستية للروس.”

وتكتسب هذه الضربة أهمية خاصة، إذ تشير إلى استمرار توسع أوكرانيا في استهداف البنية التحتية العسكرية الحيوية داخل العمق الروسي، بعدما كانت تعتمد في الغالب على الطائرات المسيّرة لتنفيذ هجمات من هذا النوع خلال الفترة الماضية.

ورغم أن الطائرات المسيّرة لعبت دوراً محورياً في الهجمات عبر الحدود، تسعى كييف إلى تعزيز قدراتها الصاروخية من خلال تطوير منظومات محلية الصنع، وعلى رأسها صاروخ “نبتون” الذي تم تعديله لاستخدامات تتجاوز دوره الأساسي كسلاح مخصص لضرب السفن.