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بضربة دقيقة.. “درون” أوكرانية تدمّر منظومة صاروخية روسية (فيديو)

1 - مارس - 2022
تدمير منظومة صاروخية روسية

تدمير منظومة صاروخية روسية

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نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، مساء أمس الإثنين، مقطع فيديو لتدمير منظومة صاروخية روسية متوسطة المدى قرب العاصمة كييف.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “تدمير منظومة سام الروسية قرب قرية إيفانكيف، في منطقة كييف”.

وأشارت إلى أن عملية التدمير هذه تمت باستخدام طائرة بدون طيار “درون” من نوع “بيرقدار”.

وتعد “سام” منظومة صواريخ أرض جو ذاتية الدفع ومتوسطة المدى، طورت من قبل الاتحاد السوفييتي بغرض صد صواريخ “كروز” والقنابل الذكية والطائرات.

وقالت شركة “ماكسار تكنولوجيز”، اليوم الثلاثاء، إن صورا التقطت بالأقمار الصناعية الإثنين، أظهرت رتلا عسكريا روسيا شمالي كييف، يمتد لمسافة 64 كيلومترا.

وأوضحت الشركة أن عمليات نشر إضافية لقوات برية ووحدات طائرات هليكوبتر هجومية برية شوهدت أيضا في جنوب بيلاروسيا، على بعد أقل من 32 كيلومترا من الحدود الأوكرانية الشمالية، حسبما ذكرت “رويترز”.

    المصدر :
  • وكالات

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