بضغط من المخاوف الجيوسياسية.. تراجع أسواق الأسهم الخليجية

تراجعت أسواق أسهم رئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 24 نيسان/أبريل الجاري، في وقت تصاعدت فيه الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة ومع إصدار الجيش لأوامر جديدة بالإخلاء في شمال القطاع.

ووردت أنباء أيضا عن وقوع ضربات جوية وقصف بالدبابات على الأرض في مناطق بوسط وجنوب قطاع غزة فيما قال سكان في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء إن القصف لم يتوقف خلال ما يقرب من 24 ساعة.

وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 0.5 بالمئة وسهم بنك الرياض 1.4 بالمئة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن اقتصاد المملكة سينمو هذا العام بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا مع انخفاض أسعار النفط عن مستويات مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة وأظهر الاستطلاع أيضا أن اقتصاد الإمارات ينمو بأسرع وتيرة في المنطقة.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي 0.1 بالمئة مع تراجع سهم شركة سالك لخدمات التعرفة المرورية اثنين بالمئة في حين نزل سهم إعمار العقارية القيادي 0.8 بالمئة.

وكشفت شركة سبينيس، صاحبة امتياز سلسلة متاجر سبينيس في الإمارات وسلطنة عمان، أمس الثلاثاء عن سعيها لجمع ما يصل إلى 375 مليون دولار من بيع حصة قدرها 25 بالمئة في طرح عام أولي.

واستقر مؤشر أبوظبي في تعاملات اليوم الأربعاء.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات من القطاع انخفاضا غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بما يعتبر إشارة إيجابية للطلب رغم أن الأسواق تراقب عن كثب الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة.