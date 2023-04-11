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بطريقة "أكثر عملية وهجومية".. كيم يدعو إلى تعزيز قدرات الردع العسكريّ

منذ 7 دقائق
الزعيم الكوري كيم جونغ أون

الزعيم الكوري كيم جونغ أون

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دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى تعزيز قدرات الردع العسكري في بلاده بطريقة “أكثر عملية وهجومية” بهدف مواجهة العدوان “المسعور” للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية.

وافتتحت بيونغ يانغ العام بموجة من اختبارات الأسلحة بينها بحسب ما زعمت تجربة لغواصة مسيّرة قادرة على حمل سلاح نووي تحت الماء، إضافة إلى إطلاق صاروخين بالستيين عابرين للقارات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم حضر الاثنين اجتماعا للجنة العسكرية المركزية لبحث سبل “التصدي للتحركات التصعيدية للإمبرياليين الأميركيين والدمى الخونة في كوريا الجنوبية لشن حرب عدوانية”.

وأمر كيم بتعزيز قدرات الردع في البلاد “بسرعة متزايدة” وبطريقة “أكثر عملية وهجومية”.

وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي نفسها قوة نووية بشكل “لا رجوع فيه”، ما أنهى فعليا إمكانية إجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووي.

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