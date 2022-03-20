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بطريقة مؤثرة.. “شاهد” كيف كرّم أوكرانيون جثمان أحد أبطال مدينتهم

منذ 17 ساعة
جنود من الجيش الأوكراني

<نود من الجيش الأوكراني

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نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأحد، مقطع فيديو يظهر قيام مواطنين بتكريم جندي قتل خلال أحد المعارك، وأعادت السلطات جثته لدفنها في مسقط رأسه.

ويظهر في الفيديو، الذي تبلغ مدته 35 ثانية، مواطنون يركعون على ركبهم على جانب طريق، احتراما للجندي القتيل، أثناء مرور موكب نعشه.

وقالت الوزارة في منشور على تويتر “يركع المئات من السكان المحليين على ركبهم بجوانب الطريق، تكريما لبطل أوكراني (…) أعيدت جثته إلى مسقط رأسه لدفنه”.

وأضافت الوزارة: “المجد والخلود لأبطالنا”، دون ذكر اسم الجندي القتيل أو المدينة.

وفي سياق متصل، قتل وأصيب عشرات الجنود الأوكرانيين، في هجوم استهدف، ثكنة عسكرية في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا.

كما قتل 35 جنديا وأصيب العشرات، الأسبوع الماضي، بقصف روسي لقاعدة عسكرية أوكرانية في يافوريف غرب أوكرانيا، قرب الحدود البولندية.

من جهة أخرى أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن مقتل 847 مدنيًا في أوكرانيا جراء الحرب التي شنتها روسيا، وارتفاع عدد اللاجئين للدول المجاورة إلى 3.3 ملايين.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان السبت، إن 3 ملايين و328 ألفا و692 لاجئًا أوكرانيًا عبروا إلى الدول المجاورة.

وبحسب بيان المفوضية، فإن العدد المذكور يشمل الفترة بين 24 فبراير/ شباط الماضي (تاريخ بدء الهجوم الروسي) و18 مارس/ آذار الجاري.

وأشار البيان إلى مقتل 847 مدنيًا على الأقل وإصابة 1399 آخرين في أوكرانيا جراء الحرب خلال الفترة المذكورة.

 

    المصدر :
  • الحرة

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