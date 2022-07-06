الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"بطريقة وقحة للغاية".. موسكو: أميركا تحاول تدمير شراكتنا مع الصين

منذ 9 دقائق
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو

A A A
طباعة المقال

أعلن نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، ألكسي زايتسيف، أن الولايات المتحدة تشدد محاولاتها لتدمير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين.

وقال زايتسيف في مؤتمر صحفي، الأربعاء الواقع في 6 تموز: “تتعرض الصين لضغوطات شديدة. ويتم ذلك في كثير من الأحيان بطريقة وقحة للغاية. يبدو أن أولئك الذين يمارسونها، ينسون أنهم يتحدثون مع إحدى الدول الكبرى في العالم الحديث”.

وأضاف: “تعد هذه الأعمال مثالا واضحا لاشتداد محاولات واشنطن لتدمير الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين. نؤكد أن التعاون بين بلدينا الذي وصل إلى مستوى عال غير مسبوق، يتم اختباره بنجاح من حيث قوته، ومثل هذه التكتيكات محكوم عليها بالفشل”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

سجن بالعاصمة النيجيرية أبوجا - رويترز
حوالي 440 سجينا يفرّون من سجن في نيجيريا
في 58 دولة.. تسجيل أكثر من 6000 إصابة بجدرى القردة
خيبة أمل فلسطينية بعد تقرير أميركا عن مقتل أبو عاقله.. اليكم التفاصيل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟
سمير جعجع
جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!
جبران باسيل الى جانب ميشال عون
عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"