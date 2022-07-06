"بطريقة وقحة للغاية".. موسكو: أميركا تحاول تدمير شراكتنا مع الصين

أعلن نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، ألكسي زايتسيف، أن الولايات المتحدة تشدد محاولاتها لتدمير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين.

وقال زايتسيف في مؤتمر صحفي، الأربعاء الواقع في 6 تموز: “تتعرض الصين لضغوطات شديدة. ويتم ذلك في كثير من الأحيان بطريقة وقحة للغاية. يبدو أن أولئك الذين يمارسونها، ينسون أنهم يتحدثون مع إحدى الدول الكبرى في العالم الحديث”.

وأضاف: “تعد هذه الأعمال مثالا واضحا لاشتداد محاولات واشنطن لتدمير الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين. نؤكد أن التعاون بين بلدينا الذي وصل إلى مستوى عال غير مسبوق، يتم اختباره بنجاح من حيث قوته، ومثل هذه التكتيكات محكوم عليها بالفشل”.