بطلب من خارجية بيلاروسيا... سفير لاتفيا يغادر مينسك

يغادر اليوم الثلاثاء، سفير لاتفيا إينارس سيمانيس، أراضي بيلاروس وذلك بعد تلقيه مطالب بذلك من وزارة خارجية بيلاروس، بحسب ما أفادت السفارة اللاتفية في مينسك.

وقال ممثل للسفارة: “السفير سيغادر بيلاروس اليوم”.

وأشار إلى أن مغادرة الموظفين الآخرين للسفارة اللاتفية ستتم غدا الأربعاء وفق مطالب السلطات البيلاروسية.

وأفاد عمدة العاصمة اللاتفية ريغا، مارتينش ستاكيس، سابقا بأنه تم رفع علم المعارضة البيلاروسية بدلا من علم بيلاروس الرسمي بين أعلام الدول المشاركة في بطولة العالم لهوكي الجليد التي تستضيفها المدينة. وبهذا الصدد تمت دعوة السفير اللاتفي في مينسك إلى وزارة خارجية بيلاروس حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج. كما طالبت السلطات البيلاروسية بمغادرته لأراضي البلد خلال 24 ساعة ومغادرة كل الدبلوماسيين اللاتفيين خلال 48 ساعة.

من جهتها قالت وزارة الخارجية اللاتفية إنها تطرد سفير بيلاروس وكل دبلوماسييها ردا على الخطوة المناسبة من جانب مينسك، بحسب وكالة “نوفوستي”.