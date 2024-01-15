بطلب من زيلينسكي.. سويسرا تستضيف قمة سلام في أوكرانيا

وافقت سويسرا الاثنين على استضافة قمة عالمية للسلام في أوكرانيا بناء على طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت الحكومة السويسرية “بناء على طلب الرئيس الأوكراني، وافقت سويسرا على استضافة قمة بخصوص صيغة السلام… يجري الآن العمل على مزيد من التفاصيل”.

وبينما كان يتحدث بجوار نظيرته السويسرية فيولا أمهيرد خلال مؤتمر صحفي في برن، لم يشر زيلينسكي بشكل محدد إلى المشاركين في قمة السلام المزمعة لكنه ألمح إلى من يريد حضورهم.

وقال زيلينسكي “نحن منفتحون على جميع الدول التي تحترم سيادتنا وسلامة أراضينا في قمة السلام، لذا استخلصوا استنتاجات حول من ندعوه”.

وأضاف “نود أن يكون الجنوب العالمي حاضرا… من المهم بالنسبة لنا أن نظهر أن العالم كله ضد العدوان الروسي، وأن العالم كله يؤيد السلام العادل”.

ولم يذكر زيلينسكي أو أمهيرد أي تفاصيل عن موعد أو مكان عقد القمة في سويسرا، وقالا إن فريقيهما سيبدآن في الإعداد لها اعتبارا من غد الثلاثاء.

وأعلن زيلينسكي لأول مرة عن صيغة السلام الخاصة به خلال قمة مجموعة العشرين في نوفمبر\تشرين الثاني والتي تضمنت الدعوة إلى استعادة الأراضي الأوكرانية وانسحاب القوات الروسية ووقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح جميع السجناء والمحتجزين.