بطلب من واشنطن.. إسرائيل تسمح بدخول الوقود إلى غزة

أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم الجمعة، أن حكومة الحرب الإسرائيلية وافقت على السماح بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى غزة للمساعدة في تلبية احتياجات الأمم المتحدة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن القرار جاء بعد طلب من واشنطن.

وأضاف أن السماح بدخول الوقود يمنح إسرائيل مساحة إضافية للمناورة على الساحة الدولية حتى تتمكن من مواصلة حملتها للقضاء على حماس في غزة.

وقال المسؤول إن كمية الوقود ستوفر “الحد الأدنى” من الدعم لشبكات المياه والصرف الصحي في غزة لمنع تفشي الأوبئة.

في السياق نفسه، أعلنت مصادر مصرية أن الضغوط التي مارستها القاهرة على كافة الأطراف نجحت في إعادة تدفق الوقود لقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يتم حالياً إدخالها من معبر رفح إلى المستشفيات في غزة، مؤكدةً أن الضغوط المصرية نجحت في زيادة حجم المساعدات إلى القطاع.