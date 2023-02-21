بطول 40 كلم.. طابور شاحنات بضائع على الحدود بين بولندا وبيلاروس

امتدّ على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس، أمس الإثنين، طابور يزيد طوله عن 40 كلم من الشاحنات التي تنتظر دورها لاجتياز المعبر الوحيد المفتوح حاليًا لنقل البضائع بين البلدين، بعدما أغلقت وارسو أخيرًا المعبر الآخر، في خطوة ردّت عليها مينسك بإجراءات انتقامية.

وقال المتحدّث باسم الجمارك البولندية ميشال دروس لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ “حوالي 1900 شاحنة تشكّل هذا الطابور، وهو ما يعادل 63 ساعة انتظار” على الطريق المؤدّية إلى معبر كوروشتشين.

وفي 10 شباط، أغلقت وارسو فجأة معبر بوبروفنيكي، أحد المعبرين الحدوديين المخصّصين لنقل البضائع بين بولندا وبيلاروس. وقالت وارسو يومها إنّ قرارها إغلاق المعبر أملته دواع تتعلّق بحماية “أمن الدولة” بسبب “التوترات المتزايدة” مع بيلاروس. لكنّ القرار البولندي أثار غضب مينسك التي اعتبرته إجراء “أحادي الجانب” و”غير إنساني”.

وردّت مينسك على هذا القرار بمنع الشاحنات البولندية من الدخول إلى بيلاروس أو الخروج منها إلا عبر الحدود المشتركة بين البلدين وليس عبر معابر حدودية بين بيلاروس ودول أخرى، ولا سيما ليتوانيا ولاتفيا.

وردّاً على هذا القرار، أعلنت وزارة الداخلية البولندية الإثنين أنّ الحدود البولندية ستغلق أمام الشاحنات البيلاروسية اعتباراً من الثلاثاء “إلى أن تُرفع القيود البيلاروسية عن الناقلين البولنديين”.

وبموجب القرار البولندي لن تتمكّن الشاحنات البيلاروسية من العودة إلى بيلاروس، إلا عبر دول البلطيق.