بعبوات ناسفة.. القسام تدمر رتل دبابات في خان يونس

دمرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رتل دبابات للاحتلال الإسرائيلي، في خان يونس.

بثت كتائب القسام مساء أمس الإثنين، مشاهد جديدة لعمليات تدمير دبابات الاحتلال المتوغلة غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، باستخدام القذائف والعبوات الناسفة المضادة للدروع.

ويظهر في التسجيل مقاتلو القسام وهم يفجرون رتل دبابات بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، فيما استهدفوا دبابات أخرى بقذائف الياسين 105 من مسافات قريبة.

وفي وقت سابق من نهار الإثنين، استعرضت كتائب القسام، حصيلة التصدي لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، والتي تضمنت تدمير عشرات الآليات بصورة كلية أو جزئية.

وقال الناطق باسم “القسام” أبو عبيدة، في مشاركة عبر حسابه على موقع تليغرام، إن “الكتائب” دمرت خلال الأيام الماضية 43 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، فضلا عن إجهاز مقاتليها على 15 جنديا للاحتلال، من نقطة الصفر.

وأشار إلى قنص ضابط وجندي، وإيقاع العشرات من جنود الاحتلال، بين قتيل وجريح، في 17 مهمة عسكرية مختلفة، استهدفت فيها القوات المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.

وفجر مقاتلو “القسام” مدخل نفق في عدد من الجنود، وسيطروا على 4 طائرات مسيرة، وقصفوا تحشدات الاحتلال بقذائف الهاون في كافة محاور القتال.

ولفت إلى توجيه رشقة صاروخية مكثفة نحو “تل أبيب” ومحيطها خلال الأيام الماضية.

وأشارت “الكتائب” في بيانات منفصلة اليوم، إلى استهداف ثلاث دبابات من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105″، في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت إن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي للاحتلال، في محيط منطقة الصناعة، جنوب غرب مدينة غزة، فضلا عن استهداف مجموعة من الجنود، تحصنت داخل منزل بقذيفة “تي بي جي”، مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح، في المنطقة ذاتها.

ولفتت “القسام”، إلى استهداف ثلاث دبابات، من نوع “ميركافا 4″، وجرافة عسكرية مجنزرة، بقذائف “الياسين 105″، في حي الصبرة بمدينة غزة.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 562، بينهم 224 بالمعارك البرية التي بدأت في الـ27 من الشهر ذاته.

ويشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 27 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، معظمهم أطفال ونساء.