بعدما سُجّلت ضدّ مجهول.. الأردن يفكّ لغز جريمة قتل عمرها 35 عامًا

ضبطت الأجهزة الأمنية الأردنيّة قاتلًا توارى عن الأنظار على مدى 35 عامًا.

فقد كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي في بيان، أنّ أحد فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمُكلف بإعادة فتح ملفات القضايا المجهولة، تمكّن من إنهاء التحقيق في إحدى تلك القضايا كانت ارتُكبت في عام 1987 وبقيت مجهولة.

سجلت ضد مجهول أكثر من 30 سنة!

في تفاصيل القضية، أنه عُثر في عام 1987 على جثة شخص وافد من جنسية مصرية مقتولًا، إثر إصابته بعيارين ناريين في مكان عمله كحارس لعمارة قيد الإنشاء شمال العاصمة الأردنية عمان، ولم يتم تحديد هوية القاتل في حينها وبقيت القضية قيد التحقيق بالقضايا المجهولة.

بدوره، أكّد الناطق الإعلامي العقيد السرطاوي، أنّ فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمُشكلة لمتابعة ملفات القضايا المجهولة كافة، أعادت فتح ملف هذه القضية وقامت بجهود متواصلة وجمع معلومات ودراسة ظروف القضية حتى حصرت الاشتباه بشخص كان يعمل في ذات العمارة.

كشفت الحقيقة

السرطاوي أشار إلى أنّ المشتبه به اعترف بفعلته بعد إلقاء القبض عليه والتحقيق معه.

كما أضاف أن القاتل كان يعمل في عمارة قيد الإنشاء قبل 35 عامًا، وأنّه ذهب ليلًا من أجل سرقة معدات ومواد البناء، وأثناء قيامه بالسرقة استيقظ الحارس الوافد وحاول إيقافه إلا أنّه قام عندها بإطلاق عيارات نارية باتجاهه وأصابه وغادر المكان.

إلى ذلك، أُحيلت القضية إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.