بعد أحداث مارس الدامية.. مواجهات جديدة بين الجيش السوري وفلول النظام البائد في الساحل

كشفت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن “هجمات فلول النظام السابق تصاعدت خلال الساعات الـ 72 الماضية مستهدفة قوات الجيش في ريفي اللاذقية وطرطوس”.

كما أوضحت في بيان بوقت متأخر ليل الخميس الجمعة أن “مجموعات من الفلول هاجمت آلية عسكرية تابعة للجيش في ريف اللاذقية دون وقوع خسائر بشرية”

“لن نتساهل”

فيما أكدت وزارة الدفاع أنها “مستمرة في حماية جميع مكونات الشعب السوري والحفاظ على السلم الأهلي”

إلى ذلك، حذرت من وصفتهم بـ “فلول النظام البائد من محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري”، مؤكدة أنها لن تتساهل مع أي استهداف يطال قوات الجيش أو المدنيين.

وكانت مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) شهدت في 6 مارس الماضي، أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام، وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الأمن بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين، وإحراق وسرقة منازل.

وشكلت السلطات السورية في نفس الشهر (مارس) لجنة من أجل التحقيق في الأحداث وأعمال العنف التي وقعت، فخلصت في يوليو الماضي إلى تحديد 563 مشتبهاً به في التورط، وأحالت أسماءهم إلى التحقيق والقضاء.