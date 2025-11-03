بعد أزمة الأمير آندرو وفضيحة إبستين.. ترامب متعاطف مع العائلة المالكة البريطانية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، عن تعاطفه مع العائلة المالكة البريطانية بعد قرار الملك تشارلز الثالث تجريد شقيقه الأمير آندرو من ألقابه ومناصبه الرسمية، على خلفية الضغوط المتزايدة بشأن علاقاته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان في قضايا استغلال جنسي.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: “ما حدث للعائلة المالكة أمر فظيع ومؤسف للغاية. أشعر بالأسف الشديد لهم، لقد كان وضعًا صعبًا ومؤلمًا.”

وكان قصر بكنغهام قد أعلن الخميس الماضي أن الملك تشارلز سحب لقب “أمير” من شقيقه آندرو، وأمره بمغادرة مقر إقامته في وندسور، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حماية العائلة المالكة من تداعيات القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في بريطانيا.

ويواجه ترامب نفسه انتقادات تتعلق بعلاقته السابقة بإبستين، إذ يطالب بعض الديمقراطيين والجمهوريين بالكشف عن الملفات الحكومية المرتبطة بالقضية.

وأكد ترامب أنه كان يعرف إبستين منذ سنوات لكنه اختلف معه قبل وقت طويل من وفاته عام 2019 داخل السجن أثناء انتظار محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات.

وفي سبتمبر الماضي، نشر نواب ديمقراطيون في الكونغرس رسالة منسوبة لترامب يُقال إنه أرسلها لإبستين قبل أكثر من 20 عامًا، وجاء فيها: “عيد ميلاد سعيد، وأتمنى أن يكون كل يوم سرًا رائعًا آخر”، وهي رسالة نفى البيت الأبيض صحتها بشكل قاطع.