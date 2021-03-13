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بعد “أزمة الاكسجين” في مستشفى السلط … ملك الأردن يكلف وزير الداخلية بإدارة الصحة

منذ 28 دقيقة
الملك عبدالله الثاني

الملك عبدالله الثاني

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أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم السبت، أمرا ملكيا بتكليف وزير الداخلية مازن الفراية، بإدارة وزارة الصحة اعتبارا من اليوم، وذلك بعد إقالة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، على خلفية تطورات أزمة الاكسجين بمستشفى السلط، والتي تسبب بوفاة 7 أشخاص.

وكان الملك عبدالله الثاني، قد أمر بعد زيارته المستشفى في وقت سابق اليوم بتشكيل لجنة طبية عسكرية، من الخدمات الطبية الملكية، برئاسة اللواء عادل الوهادنة لتسلم ملف قضية مستشفى السلط.

وهزت حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، والتي تسببت في 7 وفيات اليوم السبت، الرأي العام الأردني؛ حيث اوقفت السلطات شخصين على ذمة التحقيق؛ في حين سارعت بإنهاء مهام كل من وزير الصحة ومدير المستشفى.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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