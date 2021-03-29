الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد أزمة دولية.. نجاح تعويم سفينة الشحن العملاقة "إيفر غيفن"

29 - مارس - 2021
آخر تحديث: 29 - مارس - 2021 4:14 مساءً
السفينة إيفر غيفن

السفينة إيفر غيفن

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المصريين نجحوا اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

وقال السيسي عبر “تويتر”: “لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري”.

أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة الجانحة بصورة كلية.

وأشار مميش إلى أنه تجرى حاليا عملية الفحص بصورة كاملة للسفينة إيفر جيفين، التي ترفع علم بنما، بهدف التأكد من سلامتها ومعرفة ما حدث وأدى لجنوحها في المجرى الملاحي الأهم في العالم قبل 6 أيام.

وعن تحمل القناة لأية خسائر، قال إن مصر لن تتحمل شيء، بل أنها ستحصل على تعويضات من الشركة المالكة للسفينة، ولكن من خلال طرق قضائية بعد التأكد من أنها السبب فيما حدث.

وأفادت مجموعة “ميرسك” للشحن، في بيان اليوم الاثنين، بأن وضع سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس نجمت عنه اضطرابات في نشاط الشحن العالمي “قد يستغرق زوالها أسابيع وربما عدة شهور”.

وقالت أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم في بيان استشاري للعملاء نشر اليوم الاثنين: “حتى بعد إعادة فتح القناة، الآثار المضاعفة على القدرة والمعدات العالمية كبيرة”.

وأضافت أن لها ثلاث سفن عالقة في القناة بخلاف 29 أخرى تنتظر الدخول، مضيفة أنها غيرت حتى الآن مسارات 15 سفينة لتبحر بدلا من ذلك جنوبي القارة الإفريقية.

وأعلنت هيئة قناة السويس اليوم الاثنين أن حركة الملاحة قد تعود اليوم الإثنين إلى طبيعتها، مشيرة إلى أن عبور السفن المنتظرة بسبب جنوح “إيفر غيفن” سيستغرق 3 أيام ونصف تقريبا.

وعلقت سفينة حاويات ضخمة في ممر قناة السويس يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي أدى إلى تكدس مئات سفن الشحن أمام قناة السويس، التي تعد شريانا تجاريا مهما.

    المزيد من أخبار العالم

    مولود جاويش أوغلو
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    تركيا: يجب التركيز على وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا
    ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكران
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أكثر من مئة ألف أوكراني وصلوا بريطانيا منذ بدء الغزو
    رجال الشرطة في نيوزيلندا
    تهديدات بقنابل تطال 12 مدرسة في أنحاء نيوزيلندا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    خفافيش- تعبيرية
    شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟