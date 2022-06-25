بعد أسابيع من القتال.. الروس يحتلّون مدينة أوكرانية استراتيجية شرقًا

انتقلت المعارك العسكرية في روسيا الى الشرق منذ أسابيع، بعدما انسحبت القوات الروسية من محيط العاصمة كييف لتحكم سيطرتها على إقليم دونباس حيث يتمركز الانفصاليون الموالون لروسيا.

وكان لمنطقة سيفيرودونيتسك النصيب الأكبر من العمليات الميدانية، وبعد أسابيع من القتال والقصف، سقطت المدينة في أيدي القوات الروسية.

اذ أكّد رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أن القوات الروسية احتلت بالكامل المدينة الاستراتيجية الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا بعد أسابيع من القتال والقصف.

وقال رئيس البلدية “أولكسندر ستريوك”، في التلفزيون الوطني،: “المدينة الآن تحت الاحتلال الروسي بالكامل. إنهم يحاولون إقامة نظامهم الخاص، وفي حدود علمي قاموا بتعيين قادة بشكل ما”.

كذلك أشار الى أنه من غير الممكن مغادرة المدينة إلا إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

في سياق متصل، اعتبرت الدفاع الأوكرانية في حديث لـ “العربية” أنّ روسيا دولة راعية للإرهاب وهي حقيقة أقرتها دول أوروبية، مؤكّدةً أنه إذا لم تتوقف الحرب في أوكرانيا، ستتوسع باتجاه أوروبا

وأشارت وزارة الدفاع الى أن “تطورات الحرب شرق البلاد تؤكد ضرورة تزويدنا بأسلحة حديثة”، لافتةً الى أنّ غالبية الصواريخ الروسية تستهدف مساكن المدنيين، وأن القوات الأوكرانية بدأت استخدام أنظمة الصواريخ الأميركية وتحتاج المزيد.