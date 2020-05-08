بعد أسابيع من المنع بسبب تفشي فيروس كورونا… دول عربية تسمح بصلاة الجمعة

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في خطوة إيجابية، بدأت بعض الدول في العالم بتخفيف القيود على المواطنين جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ تسعى بعض الدول العربية، إلى تخفيف القيود على الصلوات في المساجد بعد مدد متفاوتة من الإغلاق كتدبير احترازي من تفشي فيروس كورونا.

ففي سوريا، أعلنت وزارة الأوقاف أنه ستتم اعتبارا من اليوم الجمعة إعادة فتح المساجد “لصلاة الجمعة فقط” وفق ضوابط صحية محددة، مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة موقتا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف السورية، فإن شعائر صلاة الجمعة ستؤدى وفق ضوابط صحية محددة تلزم المصلين بارتداء الكمامات والتباعد بينهم مسافة كافية والتعقيم عند باب المسجد إضافة إلى إغلاق المواضئ ومصليات النساء وعدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أي أعراض شبيهة بأعراض كورونا وتعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها وألا تتجاوز الخطبة مدة عشر دقائق.

وفي لبنان، افتتحت المساجد أمام المصلين لإقامة صلاة الجمعة ضمن الشروط الوقائية للمرة الأولى منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد.

وفي كردستان العراق، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إعادة فتح جميع المساجد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبز إسماعيل، إن “جميع المساجد في الإقليم ستعيد فتح أبوابها اعتبارا من الاثنين 11 أيار المقبل”.

وأضاف، أن “القرار اتخذ بالتشاور مع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة”، مشددا على وجوب الالتزام بالإرشادات الصحية.

وأوضح، أن “القرار يشمل أداء صلاة الجمعة جماعة في جميع المساجد”.